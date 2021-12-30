Втім, 4 роки тому вона переїхала до Польщі як звичайний працівник складу. Після цього Тетяні вдалося швидко просунутися по кар'єрній драбині у новому середовищі.

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Поради від гендиректорки VIPoL

"Коли приїжджаєш за кордон, не важливо, ким ти був до цього: ти мусиш по-новому будувати своє резюме", – наголосила Яровенко. Упродовж 1,5 року жінка працювала координатором у сфері логістики, відтак почала будувати структури з рекрутингу працівників у Ряшеві. Тепер вона – генеральна директорка варшавського агентства з працевлаштування VIPoL. Підприємиця розповідає, як українцям не потрапити в халепу під час роботи в Польщі.

Зверніть увагу! Як і більшість працівників агентства VIPoL, Тетяна Яровенко користується послугами TransferGo для грошових переказів між польською та українською картками. "Це вигідно та швидко. І це моя бонусна порада", – підкреслила вона.

Мовний бар'єр

Найбільш очевидною річчю, яка стримує "новачків", є чужа мова. У Польщі за 2015 – 2021 роки розвинулася величезна інфраструктура саме українською. Більшість мігрантів, які приїжджають на роботу, не знають польської, проте спокійно місяцями працюють у цій країні. Втім, якщо ви хочете залишитися тут на довший час, варто вивчити польську. Хоча б тому, що для отримання постійного проживання треба скласти державний іспит з мови.

Візи та безвізи

Як пояснила гендиректорка агентства VIPoL, абсолютна більшість іммігрантів з України приїжджає до Польщі на основі 4 документів. Мовиться про:

90-денний безвіз (за яким Польща офіційно дозволяє працювати);

візу на 6 місяців (яку ще називають "освядченєм" – за назвою документу про спрощене працевлаштування);

за назвою документу про спрощене працевлаштування); річну візу ("воєвода" – робиться на основі воєводського дозволу на працевлаштування);

робиться на основі воєводського дозволу на працевлаштування); сезонну візу на 9 місяців.

Буває, що мігранти не враховують усіх плюсів та мінусів. Нерідко відвідувачі VIPoL, особливо під час пандемії коронавірусу, хочуть залишитися й переоформити перебування, маючи сезонну візу. Її простіше і дешевше оформити, а багато хто через 9 місяців вирішує працювати далі. Проте варто пам'ятати, що це – єдиний вид перебування з перерахованих, який не дає такої можливості. Cаме тому віза й називається "сезонною".

Таксі з вокзалу чи аеропорту

Як і у будь-якій країні, у Польщі легко "попастися" на вокзалах. До VIPoL часто звертаються люди, які заплатили по 100 злотих (660 гривень) за переїзд у центрі міста. Так, ціни у Варшаві вищі ніж в Україні, але не настільки. Якщо мовиться про сферу послуг, вони у середньому в 1,5 раза дорожчі, ніж в українських містах, а деколи — дуже схожі. Якщо ви хоча б трохи будете орієнтуватися в цінах, вас не обдурять.



Варто користуватися послугами перевірених служб таксі / Фото Unsplash

Посередники та послуги

В Україні звикли не довіряти людям, проте ця недовіра буває вибірковою: ми можемо заплатити по 100 злотих за проїзд 3 кілометрів таксистові, але будемо чинити опір агентству, яке заповнює незрозумілі нам податкові документи чи протестувати проти податків, які накладає Польща: мовляв, чому такі високі?

Пам'ятайте, що посередники бувають нечесними, але це – лише половина правди. На жаль, іммігранти автоматично вважають аферистами усіх інших, хто діє на ринку послуг для українців. Проте є й багато тих, хто чесно та сумлінно виконує роботу й допомагає оформлювати документи, платити податки чи переказувати гроші. Важливо користуватися перевіреними послугами й бути уважними, проте також не втрачати довіри до людей, зокрема – посередників.

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Дотримування строків

Є низка речей, про які важливо знати: наприклад, вчасно подати податкову декларацію чи правильно заповнити заявку на посвідку на проживання. Нерідко люди згадують про це в останній момент, коли навіть професіонали вже нічого не можуть вдіяти. Якщо ви погано орієнтуєтесь у польських законах та праві, краще влаштовуватися на роботу за допомогою перевіреного агентства. Тоді у вас буде свій опікун, який повідомлятиме вам, що робити.



Гендиректорка агентства VIPol / Фото Тетяни Яровенко

Банківський рахунок

Аби виконати будь-яку фінансову дію в Польщі, потрібно мати рахунок у банку. Навіть для отримання авансу на проживання, якщо ви приїхали сюди без "фінансової подушки". Іноземцям, які щойно прибули до Польщі, більшість банків не відкриє рахунку: вони проситимуть хоча б номер PESEL, який роблять на основі реєстрації за місцем проживання.

Перевірені працедавці зазвичай співпрацюють з якимось із банків, який відкриває рахунки іноземцям на підставі їхніх контрактів (і паспортів, звісно).

Співбесіда у Польщі

Як і в Україні, найважливіше правило: показати себе сумлінним та впевненим працівником. Тільки не перегинайте, аби не здатися нахабним. Якщо маєте досвід, розкажіть про нього, якщо не маєте – покажіть, що хочете вчитися.



Будьте собою та вірте у свої сили під час співбесіди / Фото Unsplash

"Телемаркетинг"

Упродовж останнього часу до VIPoL звертаються багато людей, яких ошукали під час телефонної розмови нібито "представники банку". Зловмисники випрошують номери банківських карт та коди, а відтак забирають гроші з рахунку. Представник банку в Польщі ніколи не буде дзвонити сам, а невідомі чи малозрозумілі розмови краще відразу припинити.

Проживання та "кауція"

Для багатьох мігрантів у Польщі слово "кауція" стало чимось ледь не диявольським – це застава, яку платять за потенційне знищення житла при заселенні. Зазвичай вона складає вартість місячного проживання. Цю суму повертають після виселення у випадку, якщо з виданими предметами побуту – все у порядку. Краще добре проговорити, що саме це значить і уважно переглянути майно під час в'їзду в житло. Варто зазначити й зафіксувати стан речей на фото чи відео.

До речі, більшість посередників пропонують мігрантам житло. Воно буває у різному стані, але чесні працедавці зазвичай публікують фото своїх помешкань у мережі.

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Аванс на роботі

Більшість фірм, які працевлаштовують іммігрантів, пропонує отримати аванс. У VIPoL, наприклад, працівник перед першою зарплатою може отримати 2 аванси по 300 злотих. Перший – через 7 днів після початку роботи, і другий – через 14. Втім, все одно варто мати з собою свої гроші. Хоча б для того, аби заплатити за житло (з "кауцією"), проїзд та харчування протягом першого тижня. Ціни у польських супермаркетах майже такі, як і в українських, або навіть нижчі. Виняток – алкоголь та цигарки.

Найважливіше – це здоров'я

На жаль, чимало мігрантів купують в Україні найдешевше страхування. Прийміть це як даність — воно згодиться лише для того, аби перетнути кордон. Проте не допоможе у випадку лиха, яке завжди приходить неочікувано. Найтрагічніші ситуації, з якими зіштовхнулася Яровенко, у випадку мігрантів були пов'язані не з тим, що хтось їх ошукав. А якраз з тим, що у них не було відповідного страхування.

Перестрахуватися у будь-якому випадку варто. Адже коли щось станеться, вам, ймовірно, нададуть невідкладну допомогу. Найдешевше страхування її не покриє, тому ще дуже довго доведеться виплачувати борг.