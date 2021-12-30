Впрочем, четыре года назад она переехала в Польшу как обычный работник склада. После этого Татьяне удалось быстро продвинуться по карьерной лестнице в новой среде.

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Советы от гендиректора VIPoL

"Когда приезжаешь за границу, не важно, кем ты был до этого: ты должен по-новому строить свое резюме", – подчеркнула Яровенко. В течение 1,5 года женщина работала координатором в сфере логистики, стала строить структуры по рекрутингу работников в Ряшеве. Теперь она – генеральный директор варшавского агентства по трудоустройству VIPoL. Предприниматель рассказывает, как украинцам не попасть впросак во время работы в Польше.

Обратите внимание! Как и большинство работников агентства VIPoL, Татьяна Яровенко пользуется услугами TransferGo для денежных переводов между польской и украинской картами. "Это выгодно и быстро. И это мой бонусный совет", – подчеркнула она.

Языковой барьер

Наиболее очевидной вещью, сдерживающей "новичков", является чужой язык. В Польше за 2015 – 2021 годы развилась огромная инфраструктура именно на украинском. Большинство приезжающих на работу мигрантов не знают польского, однако спокойно месяцами работают в этой стране. Впрочем, если вы хотите остаться здесь на более долгое время, стоит выучить польский. Хотя бы потому, что для получения постоянного проживания нужно сдать государственный экзамен по языку.

Визы и безвизы

Как пояснила гендиректор агентства VIPoL, абсолютное большинство иммигрантов из Украины приезжает в Польшу на основе 4 документов. Речь идет о:

90-дневном безвизе (по которому Польша официально разрешает работать);

визе на 6 месяцев (которую еще называют "осведченем" – за названием документа об упрощенном трудоустройстве);

годовой визе ("воевода" – делается на основе воеводского разрешения на трудоустройство);

сезонной визе на 9 месяцев.

Бывает, что мигранты не учитывают все плюсы и минусы. Нередко посетители VIPoL, особенно во время пандемии коронавируса, хотят остаться и переоформить пребывание, имея сезонную визу. Ее проще и дешевле оформить, а многие через 9 месяцев решают работать дальше. Однако следует помнить, что это единственный вид пребывания из перечисленных, который не дает такой возможности. Именно поэтому виза и называется "сезонной".

Такси с вокзала или аэропорта

Как и в любой стране, в Польше легко "попасться" на вокзалах. В VIPoL часто обращаются люди, заплатившие по 100 злотых (660 гривен) за переезд в центре города. Да, цены в Варшаве выше, чем в Украине, но не настолько. Если речь идет о сфере услуг, они в среднем в 1,5 раза дороже, чем в украинских городах, а порой очень похожи. Если вы хотя бы чуть-чуть будете ориентироваться в ценах, вас не обманут.



Следует пользоваться услугами проверенных служб такси / Фото Unsplash

Посредники и услуги

В Украине привыкли не доверять людям, однако это недоверие бывает избирательным: мы можем заплатить по 100 злотых за проезд 3 километров таксисту, но будем сопротивляться агентству, которое заполняет непонятные нам налоговые документы или протестовать против налогов, которые налагает Польша: мол, почему такие высокие?

Помните, что посредники бывают нечестными, но это только половина правды. К сожалению, иммигранты автоматически считают аферистами всех, кто действует на рынке услуг для украинцев. Однако есть и многие, кто честно и добросовестно выполняет работу и помогает оформлять документы, платить налоги или переводить деньги. Важно пользоваться проверенными услугами и быть внимательными, однако не терять доверия к людям, в частности – посредникам.

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Соблюдение сроков

Есть ряд вещей, о которых важно знать: например, вовремя подать налоговую декларацию или правильно заполнить заявку на вид на жительство. Нередко люди вспоминают об этом в момент, когда даже профессионалы уже ничего не могут сделать. Если вы плохо ориентируетесь в польских законах и праве, лучше устраиваться на работу с помощью проверенного агентства. Тогда у вас будет свой опекун, сообщающий вам, что делать.



Гендиректор агентства VIPol / Фото Татьяны Яровенко

Банковский счет

Чтобы выполнить любое финансовое действие в Польше, нужно иметь счет в банке. Даже для получения аванса на проживание, если вы приехали сюда без "финансовой подушки". Иностранцам, только что прибывшим в Польшу, большинство банков не откроют счет: они будут просить хотя бы номер PESEL, который делают на основе регистрации по месту жительства.

Проверенные работодатели обычно сотрудничают с каким-либо банком, который открывает счета иностранцам на основании их контрактов (и паспортов, конечно).

Собеседование в Польше

Как и в Украине, самое важное правило: показать себя добросовестным и уверенным работником. Только не перегибайте, чтобы не показаться наглым. Если у вас есть опыт, расскажите о нем, если нет – покажите, что хотите учиться.



Будьте собой и верьте в свои силы во время собеседования / Фото Unsplash

"Телемаркетинг"

В последнее время в VIPoL обращаются многие люди, которых обманули во время телефонного разговора якобы "представители банка". Злоумышленники выпрашивают номера банковских карт и коды, а затем забирают деньги со счета. Представитель банка в Польше никогда не будет звонить сам, а неизвестные или малопонятные разговоры лучше сразу прекратить.

Проживание и "кауция"

Для многих мигрантов в Польше слово "кауция" стало чуть ли не дьявольским – это залог, который платят за потенциальное уничтожение жилья при заселении. Обычно она составляет стоимость месячного проживания. Эту сумму возвращают после выселения в случае, если с изданными предметами обихода – все в порядке. Лучше хорошо проговорить, что это значит и внимательно пересмотреть имущество во время въезда в жилье. Следует отметить и зафиксировать положение вещей на фото или видео.

Кстати, большинство посредников предлагают мигрантам жилье. Оно бывает в разном состоянии, но честные работодатели обычно публикуют фото своих помещений в сети.

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Аванс на работе

Большинство фирм, трудоустраивающих иммигрантов, предлагает получить аванс. В VIPoL, например, работник перед первой зарплатой может получить 2 аванса по 300 злотых. Первый – через 7 дней после начала работы, и второй – через 14. Впрочем, все равно следует иметь с собой свои деньги. Хотя бы для того, чтобы заплатить за жилье (с "кауцией"), проезд и питание в течение первой недели. Цены в польских супермаркетах почти такие, как и в украинских, или даже ниже. Исключение – алкоголь и сигареты.

Самое важное – это здоровье

К сожалению, многие мигранты покупают в Украине самое дешевое страхование. Примите это как данность — оно пригодится только для того, чтобы пересечь границу. Однако не поможет в случае бедствия, которое всегда приходит неожиданно. Трагические ситуации, с которыми столкнулась Яровенко, в случае мигрантов были связаны не с тем, что кто-то их обманул. А именно с тем, что у них не было соответствующего страхования.

Перестраховаться в любом случае следует. Ведь если что-нибудь случится, вам, вероятно, окажут неотложную помощь. Самое дешевое страхование ее не покроет, поэтому еще долго придется выплачивать долг.