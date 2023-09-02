Лоукостер Wizz Air відкриває 5 нових напрямків з Європи та Близького Сходу
2 вересня 2023, 10:45Читать новость на русском
Джерело:lowcostavia.com.ua
Авіакомпанія Wizz Air вчергове розширює географію своїх польотів. Серед нових маршрутів з'являться рейси з Британії, Єгипту, ОАЕ і не тільки.
Бюджетний авіаперевізник Wizz Air порадував пасажирів гарними новинами. Компанія запускає 5 нових європейських та близькосхідних маршрутів. Нові рейси планують відкрити протягом 2023 – 2024 років.
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Деталі свіжих напрямків Wizz Air:
- Вільнюс (Литва) – Рим Чампіно (Італія) – з 31 березня 2024 року, 4 рейси на тиждень;
- Мілан Мальпенса (Італія) – Комізо (Італія) – з 2 квітня 2024 року, 3 рази на тиждень;
- Лондон Лутон (Британія) – Каїр Сфінкс (Єгипет) – з 30 жовтня 2023 року, 3 рази на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) – Ербіль (Ірак) – з 3 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень;
- Дебрецен (Угорщина) – Хургада (Єгипет) – з 29 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень.
Перевірити наявність квитків на потрібні дати та дізнатися більше про рейси можна на офіційному сайті авіакомпанії Wizz Air.
Останні новини Wizz Air:
- Лоукостер оголосив про скасування ряду рейсів. Все через "прискорені перевірки" двигунів своїх літаків. Авіакомпанія заявила, що зв'яжеться з постраждалими пасажирами та запропонує їм такі варіанти, як альтернативні рейси, повне повернення коштів або 120-відсотковий кредит на бронювання авіакомпанії.
- Авіакомпанію змусили заплатити компенсації пасажирам за скасування та затримку рейсів. Управління цивільної авіації зобов'язало Wizz Air змінити її політику та процедури так, щоб вони гарантували пасажирам перебронювання на альтернативний рейс і необхідний сервіс у разі затримки та скасування початкового рейсу.
- Авіаперевізник Wizz Air відкриває нові рейси з Польщі на осінь та зиму 2023 року. Наприклад, з аеропорту Гданська можна буде полетіти до Копенгагена, Тенерифе та Аліканте.