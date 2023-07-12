Зокрема, авіакомпанії Ryanair і Wizz Air оголосили про нові рейси з Польщі на осінь / зиму 2023 року. Дізнайтеся з яких міст Польщі та в які країни з'являться авіарейси, а також їх розклад – далі в матеріалі.

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Нові рейси Wizz Air

Wizz Air планує запустити нові маршрути з польських аеропортів. Польоти до Іспанії та Данії будуть пропонуватися за нижчими цінами.

Восени будуть відкриті наступні напрямки з Гданська:

Гданськ – Копенгаген (Данія): п'ять разів на тиждень з 29 жовтня (вівторок, середа, четвер, субота, неділя);

Копенгаген (Данія): п'ять разів на тиждень з 29 жовтня (вівторок, середа, четвер, субота, неділя); Гданськ – Тенерифе (Іспанія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя);

Гданськ – Аліканте (Іспанія) та Вроцлав – Валенсія (Іспанія): 3 рейси на тиждень з 30 жовтня (понеділок, середа, п'ятниця).

А також рейси з Вроцлава, Катовіце та Кракова:

Вроцлав – Малага (Іспанія): з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота);

Малага (Іспанія): з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота); Катовіце – Копенгаген (Данія): 4 рази на тиждень з 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя);

Копенгаген (Данія): 4 рази на тиждень з 29 жовтня (вівторок, четвер, субота, неділя); Катовіце – Аліканте (Іспанія): тричі на тиждень з 31 жовтня (вівторок, середа, субота);

Аліканте (Іспанія): тричі на тиждень з 31 жовтня (вівторок, середа, субота); Краків – Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень з 3 грудня (четвер, неділя).

Нові рейси Ryanair

Авіакомпанія Ryanair відкриває 14 нових маршрутів з Польщі. Нові напрямки доступні з п'яти польських аеропортів. Перші рейси будуть запущені у жовтні та листопаді, але квитки вже можна бронювати.

Нові маршрути з Варшави:

Варшава Модлін – Лансароте (Іспанія): 1 рейс щочетверга з 1 листопада;

Лансароте (Іспанія): 1 рейс щочетверга з 1 листопада; Варшава Модлін – Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень (понеділок, субота) з 30 жовтня;

Валенсія (Іспанія): 2 рейси на тиждень (понеділок, субота) з 30 жовтня; Варшава Модлін – Тель-Авів (Ізраїль): 1 раз на тиждень з 29 жовтня щонеділі;

Тель-Авів (Ізраїль): 1 раз на тиждень з 29 жовтня щонеділі; Варшава – Модлін – Белфаст (Ірландія): двічі на тиждень з 29 жовтня (п'ятниця, неділя);

Модлін – Белфаст (Ірландія): двічі на тиждень з 29 жовтня (п'ятниця, неділя); Варшава Модлін – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, субота).

Нові рейси Ryanair / Фото Ryanair​

Рейси також будуть виконуватися з Вроцлава за наступними напрямками:

Вроцлав – Агадір (Марокко): 2 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, субота);

Агадір (Марокко): 2 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, субота); Вроцлав – Рим Фьюмічіно (Італія): три рейси на тиждень з 29 жовтня (середа, субота, неділя);

Рим Фьюмічіно (Італія): три рейси на тиждень з 29 жовтня (середа, субота, неділя); Вроцлав – Лісабон (Португалія): 2 рейси на тиждень з 29 жовтня (вівторок, неділя).

З Познані можна запланувати подорожі до Португалії та Італії:

Познань – Лісабон (Португалія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя);

Лісабон (Португалія): двічі на тиждень з 29 жовтня (четвер, неділя); Познань – Рим Фьюмічіно (Італія): двічі на тиждень з 30 жовтня (понеділок, субота).

З кінця жовтня також будуть відкриті рейси з Кракова та Лодзі:

Краків – Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, неділя);

Тирана (Албанія): 3 рейси на тиждень з 31 жовтня (вівторок, четвер, неділя); Краків – Фуертевентура (Іспанія): щоп'ятниці з 1 листопада;

Фуертевентура (Іспанія): щоп'ятниці з 1 листопада; Лодзь – Іст-Мідлендс (Велика Британія): 2 рейси на тиждень (понеділок та п’ятниця) з 30 жовтня;

Іст-Мідлендс (Велика Британія): 2 рейси на тиждень (понеділок та п’ятниця) з 30 жовтня; Лодзь – Малага (Іспанія): 2 рейси на тиждень (п'ятниця та неділя) з 29 жовтня.

Зверніть увагу: рейс Київ – Хелм планували скасувати на кілька місяців через ремонт колій на маршруті. Але в Укрзалізниці повідомили гарну новину для тих, хто планує поїздку до Польщі: потяг продовжить курсувати.