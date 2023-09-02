Бюджетний авіаперевізник Wizz Air порадував пасажирів гарними новинами. Компанія запускає 5 нових європейських та близькосхідних маршрутів. Нові рейси планують відкрити протягом 2023 – 2024 років.

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Деталі свіжих напрямків Wizz Air:

Вільнюс (Литва) – Рим Чампіно (Італія) – з 31 березня 2024 року, 4 рейси на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) – Комізо (Італія) – з 2 квітня 2024 року, 3 рази на тиждень;

Лондон Лутон (Британія) – Каїр Сфінкс (Єгипет) – з 30 жовтня 2023 року, 3 рази на тиждень;

Абу-Дабі (ОАЕ) – Ербіль (Ірак) – з 3 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень;

Дебрецен (Угорщина) – Хургада (Єгипет) – з 29 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень.

Перевірити наявність квитків на потрібні дати та дізнатися більше про рейси можна на офіційному сайті авіакомпанії Wizz Air.

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