Авіакомпанія заявила, що зв'яжеться з постраждалими пасажирами та запропонує їм такі варіанти, як альтернативні рейси, повне повернення коштів або 120-відсотковий кредит авіакомпанії.

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В авіакомпанії відзначили, що сьогодні Wizz Air оголошує, що у зв'язку з прискореними перевірками декількох двигунів GTF за дорученням Pratt&Whitney внесли корективи в мережу, що призвело до скасування деяких рейсів в певні дні між певними пунктами призначення.

Пасажирам скасованих рейсів буде запропоновано альтернативний розклад рейсів, за умови повного відшкодування початкового способу оплати або пропозиції 120% від початкового тарифу в кредит бронювання авіакомпанії.

У разі, якщо бронювання було через туристичне агентство або онлайн-туристичне агентство, пасажирам радять звернутися в агентство, яке займається бронюванням, щоб внести необхідні зміни. Wizz Air також рекомендує перевіряти папку зі спамом на наявність електронних листів про можливі зміни розкладу.

Ми щиро просимо вибачення за незручності, викликані цією незапланованою подією, що знаходиться поза нашим контролем, але безпека наших пасажирів, екіпажу і літака є нашим пріоритетом номер один,

– заявили в авіакомпанії.

До слова, авіакомпанія не уточнила, які саме маршрути будуть порушені.

Wizz Air змусили заплатити компенсації пасажирам

Управління цивільної авіації Великої Британії застосувало заходи реагування проти лоукостера Wizz Air за ігнорування прав пасажирів під час скасування та затримки рейсів. Регулятор втрутився в ситуацію після того, як протягом останніх 9 місяців у судах виявилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.