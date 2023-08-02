Управління цивільної авіації зобов'язало Wizz Air змінити її політику та процедури так, щоб вони гарантували пасажирам перебронювання на альтернативний рейс і необхідний сервіс у разі затримки та скасування початкового рейсу.

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Тимчасовий голова регулятора Пол Сміт заявив, що пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії вирішені швидко та ефективно, а авіакомпанії ставляться до них справедливо та відповідно до правил. Минулого року Wizz Air дали зрозуміти, що те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним.

За даними Управління цивільної авіації, лоукостер погодився не лише змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які зроблені у минулі місяці та спочатку не були схвалені.

Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air у минулому, а їхні претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, на які вони мають право за законом,

— заявили в регуляторі.

Компенсації, які Wizz Air мають виплатити пасажирам, стосуються витрат на альтернативні рейси, коли початковий рейс лоукостера було скасовано. Також авіакомпанія має компенсувати клієнтам проживання в готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.

Wizz Air перевірятимуть

Управління цивільної авіації заявило, що найближчими місяцями контролюватиме, як Wizz Air застосовує оновлену політику щодо пасажирів у разі скасування або затримки рейсу.

Крім того, регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали компенсації, що належать їм за законом.