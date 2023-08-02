Wizz Air змусили заплатити компенсації пасажирам за скасування та затримку рейсів
Управління цивільної авіації зобов'язало Wizz Air змінити її політику та процедури так, щоб вони гарантували пасажирам перебронювання на альтернативний рейс і необхідний сервіс у разі затримки та скасування початкового рейсу.
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Тимчасовий голова регулятора Пол Сміт заявив, що пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії вирішені швидко та ефективно, а авіакомпанії ставляться до них справедливо та відповідно до правил. Минулого року Wizz Air дали зрозуміти, що те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним.
За даними Управління цивільної авіації, лоукостер погодився не лише змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які зроблені у минулі місяці та спочатку не були схвалені.
Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air у минулому, а їхні претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, на які вони мають право за законом,
— заявили в регуляторі.
Компенсації, які Wizz Air мають виплатити пасажирам, стосуються витрат на альтернативні рейси, коли початковий рейс лоукостера було скасовано. Також авіакомпанія має компенсувати клієнтам проживання в готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.
Wizz Air перевірятимуть
Управління цивільної авіації заявило, що найближчими місяцями контролюватиме, як Wizz Air застосовує оновлену політику щодо пасажирів у разі скасування або затримки рейсу.
Крім того, регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали компенсації, що належать їм за законом.