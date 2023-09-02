Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air порадовал пассажиров хорошими новостями. Компания запускает пять новых европейских и ближневосточных маршрутов. Новые рейсы планируют открыть в течение 2023 – 2024 годов.

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Детали новых направлений Wizz Air:

Вильнюс (Литва) – Рим Чампино (Италия) – с 31 марта 2024 года, 4 рейса в неделю;

Милан Мальпенса (Италия) – Комизо (Италия) – со 2 апреля 2024 года, 3 раза в неделю;

Лондон Лутон (Британия) – Каир Сфинкс (Египет) – с 30 октября 2023 года, 3 раза в неделю;

Абу-Даби (ОАЭ) – Эрбиль (Ирак) – с 3 октября 2023 года, 2 раза в неделю;

Дебрецен (Венгрия) – Хургада (Египет) – с 29 октября 2023 года, 2 раза в неделю.

Проверить наличие билетов на нужные даты и узнать больше о рейсах можно на официальном сайте авиакомпании Wizz Air.

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