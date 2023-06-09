Wizz Air запускає 10 нових рейсів в різні частини Європи: перелік напрямків
9 червня 2023, 19:43Читать новость на русском
Джерело:Lowcost Avia
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу перевізник планує додати аж 10 нових сполучень на зимовий період навігації 2023 – 2024.
Wizz Air планує відкрити десять нових рейсів з Тирани
Усі рейси заплановані зі столиці Албанії в різні частини Європи. Їх анонсували водночас і з новими напрямками з Албанії від Ryanair.
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Деталі нових рейсів Wizz Air з Тирани:
- Бухарест (Румунія) – з 29 жовтня: 4 рейси на тиждень,
- Единбург (Шотландія) – 18 грудня: 3 рази на тиждень,
- Ліверпуль (Англія) – 19 грудня: 3 рази на тиждень,
- Бірмінгем (Англія) – 21 грудня: 2 рази на тиждень,
- Прага (Чехія) – з 25 березня 2024 року: 3 рази на тиждень,
- Софія (Болгарія) – з 18 грудня: 3 рази на тиждень,
- Ханья-Крит (Греція) – з 25 березня 2024 року: 3 рази на тиждень,
- Краків (Польща) – з 25 березня 2024 року: 3 рази на тиждень,
- Мальта – з 25 березня 2024 року: 2 рази на тиждень,
- Палермо (Італія) – з 25 березня 2024 року: 3 рази на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків також зручно користуватися календарем цін на місяць та пошуковим агрегатором kiwi.com.
Приклад бронювання на рейс Тирана – Бухарест / Скриншот з сайту Wizz Air
Останні новини Wizz Air:
- Wizz Air змінює умови безкоштовної реєстрації: тепер у пасажирів з найдешевшими квитками буде менше часу, щоб отримати посадковий талон. Онлайн-реєстрація на рейс буде доступна за 24 години до вильоту.
- Авіакомпанія вводить підписку на квитки. З пропозицією Wizz Multipass можна пів року літати раз на місяць за фіксованою ціною. Підписка поки доступна для міжнародних рейсів з Польщі та внутрішніх рейсів по Італії.
- Лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на 9 нових рейсів з Польщі. Доступні напрямки до міст Іспанії, Данії та Марокко. Запуск нових рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року, але квитки можна купувати вже зараз.