Wizz Air відкриє 5 нових рейсів з Риму: які напрямки обслуговуватиме авіакомпанія

Авіакомпанії продовжують анонсувати нові рейси по всьому світу на наступний 2023 рік. Угорський лоукостер Wizz Air – не виняток!

Так, раніше у Wizz Air уже повідомляли про нові рейси з Грузії та 6 напрямків з Албанії. Ryanair, своєю чергою, заявив про запуск 6 нових рейсів з Польщі та Румунії. На це раз угорський авіаперевізник Wizz Air оголосив ще про кілька нових напрямків з італійського Рима.

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Нові рейси Wizz Air з Риму

Так, Wizz Air відкриє ще 5 рейсів з Італії. Літаки лоукостера сполучатимуть італійську столицю – Рим з пʼятьма містами Європи та Близького сходу. Тож добратися можна буде до Люксембурга, Кастельона, Баку, Кувейту та Абу-Дабі. Ці напрямки Wizz Air обслуговуватиме у 2023 році.

Перелік нових авіарейсів:

Рим Ф’юмічіно – Абу-Дабі (ОАЕ) з 17 лютого

Рим Ф’юмічіно – Люксембург (Люксембург) з 1 серпня

Рим Ф’юмічіно – Кастельон (Іспанія) з 3 червня

Рим Ф’юмічіно – Баку (Азербайджану) з 1 травня

Рим Ф’юмічіно – Кувейт (Кувейт) з 1 серпня

До Абу-Дабі літаки Wizz Air літатимуть з Риму щодня, починаючи з 17 лютого. До Люксембургу – 3 рази на тиждень. У іспанський Кастельон, азербайджанський Баку та Кувейт літаки відправлятимуться по 2 рази на тиждень.

Квитки на рейси доступні на сайті авіакомпанії.

Нові рейси Wizz Air з Риму / Фото фейсбук Wizz Air