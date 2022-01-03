Віз забагато готівки до Польщі: на кордоні оштрафували українця
3 січня 2022 , 17:40Читать новость на русском
Джерело:inPoland
На прикордонному переході в Гребенному працівники люблінської митниці зафіксували порушення, вчинене громадянином України. Чоловік намагався потайки перевезти велику суму готівки.
Гроші українець переховував у бардачку свого автомобіля, а також серед особистого багажу. За правопорушення йому довелося заплатити немалий штраф.
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Детальніше про те, як українця оштрафували на кордоні
Прикордонники у Гребенному виявили у громадянина України, який їхав до Польщі, незадекларовану готівку. Він переховував 95 тисяч злотих (понад 641 тисячу гривень).
За порушення законодавства чоловікові виписали штраф на суму 5 тисяч злотих (майже 34 тисячі злотих).Зверніть увагу! При перевезенні готівки на суму понад 10 тисяч євро (або еквівалентну суму в інших валютах) необхідно письмово задекларувати ці кошти.
Інші інциденти з українцями в Польщі
- Наприкінці 2021 року у Польщі туристка впала з вершини та котилася 300 метрів. Жінку дивом врятували.
- Також нещодавно у Польщі правоохоронці затримали українця, який оплатив на касі самообслуговування лише третину товарів. Інші покупки він "забув" пробити, а відтак фактично вкрав їх.
- Раніше у сусідній країні прикордонники разом з працівниками митниці затримали трьох громадян України. Вони хотіли перевезти контрабанду цигарок.