Гроші українець переховував у бардачку свого автомобіля, а також серед особистого багажу. За правопорушення йому довелося заплатити немалий штраф.

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Детальніше про те, як українця оштрафували на кордоні

Прикордонники у Гребенному виявили у громадянина України, який їхав до Польщі, незадекларовану готівку. Він переховував 95 тисяч злотих (понад 641 тисячу гривень).

За порушення законодавства чоловікові виписали штраф на суму 5 тисяч злотих (майже 34 тисячі злотих).

Зверніть увагу! При перевезенні готівки на суму понад 10 тисяч євро (або еквівалентну суму в інших валютах) необхідно письмово задекларувати ці кошти.

Інші інциденти з українцями в Польщі

Наприкінці 2021 року у Польщі туристка впала з вершини та котилася 300 метрів. Жінку дивом врятували.

Також нещодавно у Польщі правоохоронці затримали українця, який оплатив на касі самообслуговування лише третину товарів. Інші покупки він "забув" пробити, а відтак фактично вкрав їх.

Раніше у сусідній країні прикордонники разом з працівниками митниці затримали трьох громадян України. Вони хотіли перевезти контрабанду цигарок.



