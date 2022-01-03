Свідками нещасного випадку стали випадкові туристи. Вони й повідомили про інцидент рятувальників.

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Жінка втратила свідомість, падаючи з вершини

27 грудня туристка посковзнулася та злетіла додолу зі шляху біля вершини Каспрів Верх у Татрах. Жінка покотилася на 300 метрів вниз, по дорозі вдарилася головою об землю і втратила свідомість.

Очевидці повідомили про цю подію служби порятунку, а черговий рятувальник поїхав до постраждалої на лижах. Вертоліт швидкої допомоги доставив жінку до найближчої лікарні.

В якому стані постраждала

На щастя, жінка не отримала серйозних травм, окрім:

численних забоїв,

подряпин та синців.

Наразі невідомо, чи була туристка споряджена гірськолижними палицями чи іншим зимовим спорядженням.

Зверніть увагу! Татранський національний парк попереджає, що використання навіть легких пішохідних стежок взимку вимагає досвіду та спеціальної підготовки, зокрема наявності необхідного спорядження.

Що відомо про Татранський національний парк Татранський національний парк Польщі розташований на півдні країни та межує з однойменною заповідною зоною в Словаччині. Фактично парк є єдиною природньою територією під охороною, що одночасно перебуває у двох державах. У національному парку збереглася екосистема у своєму первозданному вигляді: озера, печери, дика природа і мальовничі пішохідні стежки.

Зауважимо, що 24 жовтня на 21 Міжнародному фестивалі повітряних ігор Олюденіз, який проводять у Туреччині, у море зірвалася українська парашутистка. Крім того, ще двоє турецьких спортсменів зіткнулися у небі з парапланом.