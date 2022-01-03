Свідками нещасного випадку стали випадкові туристи. Вони й повідомили про інцидент рятувальників.
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Жінка втратила свідомість, падаючи з вершини
27 грудня туристка посковзнулася та злетіла додолу зі шляху біля вершини Каспрів Верх у Татрах. Жінка покотилася на 300 метрів вниз, по дорозі вдарилася головою об землю і втратила свідомість.
Очевидці повідомили про цю подію служби порятунку, а черговий рятувальник поїхав до постраждалої на лижах. Вертоліт швидкої допомоги доставив жінку до найближчої лікарні.
В якому стані постраждала
На щастя, жінка не отримала серйозних травм, окрім:
- численних забоїв,
- подряпин та синців.
Наразі невідомо, чи була туристка споряджена гірськолижними палицями чи іншим зимовим спорядженням.
Що відомо про Татранський національний паркТатранський національний парк Польщі розташований на півдні країни та межує з однойменною заповідною зоною в Словаччині. Фактично парк є єдиною природньою територією під охороною, що одночасно перебуває у двох державах. У національному парку збереглася екосистема у своєму первозданному вигляді: озера, печери, дика природа і мальовничі пішохідні стежки.
Зауважимо, що 24 жовтня на 21 Міжнародному фестивалі повітряних ігор Олюденіз, який проводять у Туреччині, у море зірвалася українська парашутистка. Крім того, ще двоє турецьких спортсменів зіткнулися у небі з парапланом.