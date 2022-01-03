Деньги украинец прятал в бардачке своего автомобиля, а также в личном багаже. За правонарушение ему пришлось заплатить немалый штраф.

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Детальнее о том, как украинца оштрафовали на границе

Пограничники в Гребенном обнаружили у гражданина Украины, который ехал в Польшу, незадекларированные наличные деньги. Он прятал 95 тысяч злотых (более 641 тысячи гривен).

За нарушение законодательства мужчине выписали штраф на сумму 5 тысяч злотых (около 34 тысяч злотых).

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