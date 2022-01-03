Деньги украинец прятал в бардачке своего автомобиля, а также в личном багаже. За правонарушение ему пришлось заплатить немалый штраф.
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Детальнее о том, как украинца оштрафовали на границе
Пограничники в Гребенном обнаружили у гражданина Украины, который ехал в Польшу, незадекларированные наличные деньги. Он прятал 95 тысяч злотых (более 641 тысячи гривен).
За нарушение законодательства мужчине выписали штраф на сумму 5 тысяч злотых (около 34 тысяч злотых).
Другие инциденты с украинцами в Польше
- В конце 2021 года в Польше туристка упала с вершины и катилась 300 метров. Женщину чудом спасли.
- Также недавно в Польше правоохранители задержали украинца, оплатившего на кассе самообслуживания только треть товаров. Другие покупки он "забыл" пробить, а значит фактически украл их.
- Ранее в соседней стране пограничники вместе с работниками таможни задержали троих граждан Украины. Они хотели перевезти контрабанду сигарет.