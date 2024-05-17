Протести проти туристів у Європі набирають обертів. Зокрема, жителі Канарських островів вийшли на вулиці через ситуацію з нерухомістю. Наплив туристів настільки потужний, що людям доводиться ночувати у власних автівках або навіть печерах.

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Тим часом іспанська Малага закликає туристів "валити додому". А Венеція запровадила для них платний вхід.

Афіни долучилися до протестів

Греція – одна з країн Європи, яка найбільше страждає від надмірного зацікавлення з боку мандрівників. Зокрема, щоб врятувати легендарний Акрополь, запровадили спеціальні "елітарні тури".

Тим часом травні 2024 року до антитуристичних протестів долучилася столиця – древнє місто богів та героїв – Афіни. Місцеві жителі заявляють, що туристи буквально витісняють їх з домівок. Люди змушені змінювати роботи та переїжджати якнайдалі від Афін. Це впливає на їхнє життя й не дозволяє будувати плани на майбутнє.



Жителі Афін страждають від туристів / Unsplash

Місцеві жителі виходять на протести. Окрім того, вони пишуть на будівлях послання для туристів. Зокрема: "туристи, негайно повертайтеся додому!", "грецька держава вбиває", "туризм вбиває місто", "нема туристів – нема хіпстерів", "спалити Airbnb".