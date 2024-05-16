Місцева влада розпочала боротьбу з надмірним туризмом. Наголошують, що Балеарські острови славляться своєю гостинністю. Водночас місцеві жителі мають право на спокійне життя. Наразі люди активно скаржаться на "нецивілізовану поведінку в деяких туристичних районах".

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Штраф можуть сягати до 1500 євро

Станом на весну 2024 рік у ключових туристичних зонах островів Ібіца і Майорка заборонили розпивати спиртні напої. Виняток – тераси, а також – ліцензовані території. Окрім того, мандрівники не зможуть купити алкогольні напої у місцевих крамницях від 21:30 до 08:00. До слова, схожу заборону наразі розглядають у Мілані.

Тим часом суднам, на борту яких відбуваються вечірки, заборонять перебувати у межах близько 2 кілометрів від зон, які вказані в указі. Окрім того, там не дозволятимуть посадку та висадку пасажирів.



Ібіца – королівство вечірок / Unsplash

Попереджують, що штрафи за порушення правил можуть сягнути 1500 євро (понад 64 тисячі гривень). Місцеві жителі вітають це рішення. Однак туристи обурюються. Вони зауважують, що так Ібіца може втратити свій вечірковий вайб.