Канарські острови – справжній магніт для туристів. Їх стало так багато, що інфраструктура просто не витримує. Ціни на житло зросли у рази. Однак його все одно не вистачає. Люди вже ночують у наметах, машинах та навіть печерах.

Зверніть увагу Замість Парижа, Венеції та Берліна: які міста ЄС – чудова альтернатива для туристів у 2024

Місцеві жителі протестують

Нещодавно місцеві екологи опублікували звіт "Екологи в дії". Людей попередили, що "нестійкий туризм" руйнує життя Канарських островів. Щороку мандрівники приносять у місцевий бюджет колосальний прибуток. Водночас понад 30% місцевого населення перебуває під загрозою бідності або навіть соціальної ізоляції.

Люди анонсували масштабні протести. Перша акція запланована на 20 квітня 2024 року.

Ми нічого не маємо проти індивідуальних туристів, але індустрія зростає і зростає, споживаючи так багато ресурсів, що острів не може впоратися з цим. Це криза, нам потрібно терміново щось міняти, люди живуть у своїх машинах і навіть у печерах, а місцеві жителі не можуть їсти, пити і жити добре,

– заявив один з місцевих жителів.

Варто зауважити, що це – вже не вперше, коли місцеві жителі популярних курортів протестують проти надмірного розвитку туристичної сфери. Раніше війну мандрівникам оголосило місто Малага в Іспанії.