У 2024 році туризм нарешті вернувся на допандемійний рівень. Біля найпопулярніших світових локацій – ніде яблуку впасти. Щоб зменшити кількість відвідувачів, влада різних країн йде на найрізноманітніші кроки. Наприклад, запроваджують платний вхід. Тим часом у Греції вирішили запровадити "елітарні тури".

Зверніть увагу "Нас просто заблокували": жителі Гаваїв виступили проти весіль у найпопулярнішій локації

Туристи обурені "елітарними турами"

Афінський акрополь – найвідоміший у світі. Щороку подивитися на нього приїжджають мільйони туристів. Їх стало так багато, що оглянути акрополь без натовпу – нереально.

Щоб все-таки дати людям таку можливість, грецька влада вирішила запровадити так звані "елітарні тури". Люди, які їх придбають, зможуть відвідувати Акрополь від 07:00 до 09:00 та від 20:00 до 22:00. Наголошують, що таке рішення має допомогти Акрополю. Усе тому, що через безконтрольне відвідування туристів руйнується сама древня будівля.



Щодня Акрополь відвідують понад 22 тисячі туристів / Unsplash

Коштуватимуть "елітарні тури" понад 200 тисяч гривень. В одну туристичну групу зможуть увійти до 5 людей.

Мандрівники з різних куточків світу обурені таким рішенням і називають його несправедливим.