Іноземцям настійливо наказують "йти до біса додому". Яка причина незадоволення серед населення – далі у матеріалі!

Читайте також Головний конкурент Парижа, але без натовпу: яке європейське місто варто відвідати навесні

Іспанське місто Малага оголосило війну туристам

Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Гості міста можуть побачити на вулицях такі написи:

"тут був мій дім",

"це був центр міста",

"забирайтеся додому",

"смердючі туристи".

Ініціативу наліпок почав власник одного з барів у центі міста Дені Друнко. Йому відмовилися продовжити оренду будинку, де він прожив 10 років. Власник житла вирішив здавати його туристам на короткий термін.

До ініціативи приєдналися й інші місцеві жителі, адже центр міста став незручний для проживання – зараз там немає навіть господарчих магазинів. Майже у кожному будинку є квартири, які здають туристам. Крім того, свої офіси у місті відкрили 630 технологічних компаній з усього світу.

Що так приваблює туристів?

Малага – одне з найпопулярніших міст серед туристів. Адже узбережжя там – практично суцільна лінія облаштованих пляжів. Також місто цікаве стародавньою архітектурою. Приваблюють іноземців низькі ціни та клімат.

Лише у 2023 році узбережжя Коста-дель-Соль відвідали 14 мільйонів туристів. Останнім часом там стало багато й цифрових кочівників – 8 із 10 нових мешканців міста є іноземцями.

Малага влаштувала війну туристам / Фото Unsplash

Це призвело до того, що сюди потягнулися тисячі іноземних віддалених працівників та цифрових кочівників, залучених приємною робочою атмосферою та теплим кліматом.

Проте, мешканці Малаги вважають, що з них вистачить, вважаючи, що їх витісняють та відчужують від рідного міста.

Нагадаємо, раніше Закордон 24 писав про крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, який вважається найбільш густонаселеним у світі. Там на території трохи більше гектара живе понад 1 200 осіб.