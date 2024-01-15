Затонулий корабель на пляжі Навайо найчастіше з'являється в інстаграмі туристів та згадується у відгуках про грецький острів Закінф. Йому 43 роки і він, безсумнівно, став символом цієї бухти. Але уламки старого корабля, які поспішають побачити туристи, можуть невдовзі зникнути під водою.

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Популярна локація під загрозою

Туристичні компанії пропонують спеціальні екскурсії до пляжу з розбитим кораблем. Але публікації туристів у соцмережах доводять, що за останній час вода дуже близько підібралася до судна. Особливо добре це помітно, якщо порівняти фото за десятиріччя.

Ця ситуація привернула увагу грецької влади, адже пляж Навайо приносить великий дохід від туризму. Мер Закінфа Гіоргос Стасінопулос і депутат Діонісіс Актіпіс закликали Міністерство туризму та Міністерство економіки та фінансів Греції вжити термінових заходів для захисту популярної локації.

Також міський голова Закінфа пропонує встановити систему контролю пропуску відвідувачів з електронною оплатою.

Що сталося з кораблем?

Корабель на Закінфі сів на мілину у 1980 році. Як відомо, він перевозив контрабанду. Коли судно почали переслідувати правоохоронці, екіпаж покинув корабель просто на пляжі.

У 2018 році Навайо ненадовго закривали. Тут заборонили купатися та швартувати човни, адже над пляжем обвалилася частина скелі. Історія повторилася у 2022 році. Стався ще один зсув, спричинений землетрусом. Доступ до пляжу знову заборонили. Туристам дозволено було тільки підпливати до нього на човнах.

Греція вводить туристичний податок

У 2024 році Греція запроваджує кліматичний податок для туристів. Ці кошти хочуть спрямувати на покращення інфраструктури. Також влада сподівається перекрити збитки, які спричинили пожежі та повені, які сталися в 2023 році.

Новий "‎збір на кліматичну стійкість" планують стягувати у високий сезон – з березня по жовтень. Туристи будуть сплачувати податок у готелях та на віллах. Сума доплати буде залежати від рівня помешкання: від 1,5 євро на день у хостелах до 10 євро в п'ятизіркових готелях.