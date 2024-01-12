Країна намагається відновитися після стихійних лих, які накрили Грецію торік. Для цього запровадили новий "‎збір на кліматичну стійкість" — форму податку на житло. За допомогою нього уряд прагне отримати кошти для реконструкції та підвищення стійкості до зміни клімату. Скільки хочуть брати з туристів?

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Яка сума кліматичного збору

Новий податок стягуватимуть лише у високий сезон — з березня по жовтень. В інші місяці діятиме попередній готельний збір. Туристи будуть змушені доплачувати в готелях та на віллах.

Сума доплати залежатиме від офіційного рейтингу помешкання. Тобто ті, хто проживають в апартаментах і двозіркових готелях, сплачуватимуть 1,5 євро, а гості тризіркових готелів — по 3 євро за ніч. Проживання в покращених закладах коштуватиме дорожче — для чотиризіркових – по 7 євро за ніч, а податок для розкішних п'ятизіркових готелів складатиме 10 євро.

Кліматичний податок не буде включений в ціни, надані операторами або турагентами. Мандрівники повинні будуть сплачувати його безпосередньо в готелях у місцевій валюті.

Як новий податок може змінити туризм у Греції

Грецькі готельєри дещо занепокоєні щодо можливого негативного впливу такого підвищення податків. Вони побоюються, що таке рішення може підштовхнути туристів не обирати Грецію для відпочинку. Введення нового податку може вплинути на рівень туризму та доходи, вважають вони.

Грецький уряд очікує, що новий збір принесе додатковий дохід до 300 мільйонів євро у 2024 році. Новий кліматичний податок також буде застосований до короткострокового житла, заброньованого через онлайн-платформи.

Нагадаємо, влітку у Греції сталася серія руйнівних пожеж. У деяких випадках рятувальники евакуйовували цілі села разом із тисячами туристів. Попри ці виклики, туристичний сектор Греції процвітає. Грецька конфедерація туризму повідомила, що відвідувачів стало на 12% більше порівняно з рівнем до пандемії.

Популярні міста вводять туристичні податки

У 2024 році відомі туристичні напрямки Європи оголосили про введення плати за в'їзд. Такі заходи мають поставити на ноги туристичну галузь після пандемії та допомогти боротися з надмірним туризмом.

Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція. Також доплатити відчутну суму цього року доведеться туристам у Парижі та Амстердамі. У яких містах Європи слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок у 2024-му – читайте за посиланням.