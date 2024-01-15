Затонувший корабль на пляже Навайо чаще всего появляется в инстаграмах туристов и упоминается в отзывах о греческом острове Закинф. Ему 43 года, и он, несомненно, стал символом этой бухты. Но обломки старого корабля, которые спешат увидеть туристы, могут скоро исчезнуть под водой.

Читайте также Лучше не ехать в 2024 году: шесть наиболее переоцененных туристических локаций

Популярная локация под угрозой

Туристические компании предлагают специальные экскурсии на пляж с разбитым кораблем. Но публикации туристов в соцсетях доказывают, что в последнее время вода очень близко подобралась к судну. Особенно хорошо это заметно, если сравнить фото за десятилетие.

Эта ситуация привлекла внимание греческих властей, ведь пляж Навайо приносит большой доход от туризма. Мэр Закинфа Гиоргос Стасинопулос и депутат Дионисис Актипис призвали Министерство туризма и Министерство экономики и финансов Греции принять срочные меры для защиты популярной локации.

Также мэр Закинфа предлагает установить систему контроля пропуска посетителей с электронной оплатой.

Что произошло с кораблем?

Корабль на Закинфе сел на мель в 1980 году. Как известно, он перевозил контрабанду. Когда судно начали преследовать правоохранители, экипаж бросил корабль прямо на пляже.

В 2018 году Навайо ненадолго закрывали. Здесь запретили купаться и швартовать лодки, ведь над пляжем обрушилась часть скалы. История повторилась в 2022 году. Произошел еще один оползень, вызванный землетрясением. Доступ к пляжу снова запретили. Туристам позволено было только подплывать к нему на лодках.

Греция вводит туристический налог

В 2024 году Греция вводит климатический налог для туристов. Эти средства хотят направить на улучшение инфраструктуры. Также власти надеются перекрыть убытки от пожаров и наводнений, которые произошли в 2023 году.

Новый "сбор на климатическую устойчивость" планируют взимать в высокий сезон – с марта по октябрь. Туристы будут платить налог в отелях и на виллах. Сумма доплаты будет зависеть от уровня жилья: от 1,5 евро в день в хостелах до 10 евро в пятизвездочных отелях.