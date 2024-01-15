Часто туристи продовжують відвідувати найпопулярніші напрямки для відпочинку лише через власну лінь. Вони не бажають шукати гідні альтернативи й отримувати новий досвід. Через це багато популярних туристичних місць втратили свою привабливість. Які саме локації відвідувати не варто у 2024 році – далі в матеріалі.

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Ібіца (Іспанія)

Ібіца носить титул "‎столиці вечірок". Сюди з'їжджаються туристи з усього світу. Їх тут так багато, що мальовничий острів стає дуже перенаселеним. Якщо ви не любите довжелезні черги, завищені ціни та галасливі натовпи, то вам нічого робити на Ібіці. Придивіться, наприклад, до Майорки.

Ібіца збирає любителів вечірок з усього світу / Фото Unsplash

Чангу (Індонезія)

Чимало мандрівників вважають Балі найкращим островом в Азії, але своєю атмосферою тут радує не кожен регіон. Туристи вважають, що Чангу перестав бути привабливим через величезні затори на дорогах та натовпи біля популярних культурних пам'яток. Тому відвідувачам радять звернути увагу на інший регіон на острові Балі — Семіньяк.

Дубай (ОАЕ)

Думки туристів про Дубай розділилися: деякі називають подорож до міста незабутнім досвідом, інші ж кажуть, що його переоцінюють. Вам сподобається у цьому пустельному мегаполісі, якщо ваш комфорт це розкіш і хмарочоси. Звичайно, тут є і пляжі для відпочинку, але вони можуть бути й кращими. Наприклад, у сусідньому Омані є чудові пляжні курорти, культурні об'єкти та різноманітні автентичні враження.

Дубай – місто хмарочосів та розкоші / Фото Pexels

Сан-Франциско (США)

Сан-Франциско приваблює мандрівників своїми культурними кварталами та впізнаваними краєвидами. Але останнім часом тут спостерігається серйозне зростання рівня злочинності. Туристам потрібно весь час бути напоготові, стежити за своїми речами та безпекою, особливо в центрі міста. Якщо ви все ж мрієте провести відпустку у Каліфорнії, зверніть увагу на Сан-Дієго. Це веселе та спокійне пляжне місто з гарною погодою.

Амстердам (Нідерланди)

Мандрівники люблять Амстердам за його чарівні канали, нестримний дух свободи та велосипеди. Але останнім часом столиця Нідерландів почала дедалі більше обмежувати та обкладати податками іноземних гостей. У місті втомилися від невихованих туристів, які щодня заповнюють центральні вулиці Амстердама.

Для мандрівників, які розраховують на більшу гостинність, гарною альтернативою буде бельгійське місто Брюгге, де також є мальовничі канали та історичні пам'ятки, але не так багато людей.

Центр Амстердама ніколи не буває порожнім / Фото Unsplash

Париж (Франція)

І закриває список французька столиця — Париж. Адже 2024 рік – це не найкращий час, щоб відвідувати це місто. Все через Олімпіаду, яка відбудеться тут влітку. Місто і без того страждає від надмірного туризму, а тисячі глядачів, які з'їдуться з усього світу на Олімпійські ігри, ще більше посилять цю проблему.

Цього року замініть Париж на Сент-Емільйон — чудове містечко, де подають смачне місцеве вино та доброзичливо зустрічають кожного іноземного гостя.