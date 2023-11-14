Читачі Conde Nast Traveler нещодавно проголосували за найкращі, на їхню думку, гірськолижні напрямки в Європі. Далі розкажемо, які знакові схили у Швейцарії, Австрії та Франції варто відвідати кожному прихильнику катання на лижах.

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Церматт (Швейцарія)

Це одне з найвідоміших гірських місць Європи. Цілий рік Церматт приймає любителів лиж, сноубордів та гірських велосипедів. Природа тут також неймовірна, особливо незабутній краєвид на легендарну гору Матергорн. Тому щоб отримати задоволення від цього курорту не обов'язково полюбляти кататися.

Територія навколо Церматта є найвищою гірськолижною зоною в Європі. Туристична рада регіону стверджує, що сніг тут гарантований 365 днів на рік.

Навколо курорту є понад 350 кілометрів лижних трас із сучасними та надійними підйомниками. А також Après-ski (в перекладі "‎після лиж"), тобто зони, де можна себе порадувати після катання. Це лазні, SPA-салони та ресторани.

Вид на гору Матергорн / Фото Pixabay

Санкт-Моріц (Швейцарія)

Стверджується, що це містечко стало місцем зародження альпійського зимового туризму. Тут є понад 320 кілометрів трас, щоб перевірити це. Лижники, сноубордисти та просто любителі зимового відпочинку щороку стікаються до Санкт-Моріца через його приголомшливі схили, чудову інфраструктуру та розкішні готелі.

А для сміливців у Санкт-Моріці є найкрутіший схил у Швейцарії на горі Корвілья.

Курорт Санкт-Моріц / Фото Unsplash

Інсбрук (Австрія)

Цей курорт асоціюється з Олімпійськими іграми, адже тут їх приймали двічі. Це один із найбільших гірськолижних напрямків у Європі. Він атмосферний та молодіжний.

Окрім катання лижними трасами, Інсбрук має багато інших розваг. Це не просто зимовий курорт світового класу, а й прекрасне давнє місто. Окрім лиж, тут є: басейни, криті тенісні корти, місця катання на ковзанах і санках.

Верб'є (Швейцарія)

Неподалік від Женеви на краю озера Леман розташувався престижний швейцарський курорт Верб'є. Він відомий своїми складними трасами та природними схилами з незайманим снігом, куди прагнуть фрірайдери (ті, хто спускаються крутими схилами без підготовлених трас).

Всі головні атрибути зимового курорту тут також є: після катання можна відпочити на масажі, поплавати в басейні та повечеряти в розкішному ресторані.

Катання на схилах Верб'є / Фото Pixabay

Валь-д'Ізер (Франція)

Французький курорт Валь-д'Ізер гарантує натуральний сніг протягом всього року. Тут є траси для професійних спортсменів та новачків, а також не одна лижна школа. Для більш авантюрних знайдуться популярні місця для фрірайду.

На схилах Валь-д'Ізер можна просто прилягти на шезлонг чи постояти на панорамній терасі, щоб насолодитися видами. А ще тут є розваги для всієї сім'ї, зокрема, катання на собачих упряжках, санях і зимові пішохідні тури.

Кіцбюель (Австрія)

Це ще один історичний гірськолижний напрямок в Австрії. Всесвітньо відомий спортивний курорт приваблює своєю незрівнянною атмосферою, традиціями та вишуканою гастрономією. Його родзинкою є траса на полі для гольфу Kitzbühel Schwarzsee-Reith, яке освітлюється щовечора.

Атмосфера австрійського курорту Кіцбюель / Фото Unsplash

Гірськолижні курорти Європи під загрозою зникнення

Науковці попереджають: глобальне потепління може спричинити зникнення європейських зимових курортів. На них просто не буде випадати достатньо снігу, а машини зі штучним – зможуть компенсувати нестачу лише частково.

Натурального снігу може бракувати на понад половині гірських курортів Європи. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на 2 градуси. Тоді протягом 100 років 91% європейських гірськолижних курортів залишиться майже без снігу.

Така доля вже спіткала популярний напрямок у Франції – альпійський курорт Ла-Самбуй. Його закрили, бо тут не випадало достатньо снігу. А інфраструктура гірськолижного курорту – траси та підйомники – занадто дорога для обслуговування, якщо туристи не катаються.