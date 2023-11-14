Читатели Conde Nast Traveler недавно проголосовали за лучшие, по их мнению, горнолыжные направления в Европе. Далее расскажем, какие знаковые склоны в Швейцарии, Австрии и Франции следует посетить каждому поклоннику катания на лыжах.

Читайте также В топе жемчужина Адриатики и "женский сапожек": какие 10 стран Европы самые желанные среди туристов

Церматт (Швейцария)

Это одно из самых известных горных мест Европы. Целый год Церматт принимает любителей лыж, сноубордов и горных велосипедов. Природа здесь также невероятна, особенно незабываемый вид на легендарную гору Маттерхорн. Поэтому, чтобы получить удовольствие от этого курорта, не обязательно любить кататься.

Территория вокруг Церматта является самой высокой горнолыжной зоной в Европе. Туристический совет региона утверждает, что снег здесь гарантирован 365 дней в году.

Вокруг курорта находится более 350 километров лыжных трасс с современными и надежными подъемниками. А также Après-ski (в переводе "после лыж"), то есть зоны, где можно себя порадовать после катания. Это бани, SPA-салоны и рестораны.

Вид на гору Маттерхорн / Фото Pixabay

Санкт-Мориц (Швейцария)

Утверждается, что этот городок стал местом зарождения альпийского зимнего туризма. Здесь есть более 320 километров трасс, чтобы проверить это. Лыжники, сноубордисты и просто любители зимнего отдыха каждый год стекаются в Санкт-Мориц из-за его потрясающих склонов, великолепной инфраструктуры и роскошных гостиниц.

А для смельчаков в Санкт-Морице есть самый крутой склон в Швейцарии на горе Корвилья.

Курорт Санкт-Мориц / Фото Unsplash

Инсбрук (Австрия)

Этот курорт ассоциируется с Олимпийскими играми, ведь здесь их принимали дважды. Это одно из самых больших горнолыжных направлений в Европе. Он атмосферный и молодежный.

Кроме катания по лыжным трассам, Инсбрук имеет много других развлечений. Это не просто зимний курорт мирового класса, но и прекрасный древний город. Кроме лыж, здесь есть: бассейны, крытые теннисные корты, места для катания на коньках и санях.

Вербье (Швейцария)

Недалеко от Женевы на краю озера Леман расположился престижный швейцарский курорт Вербье. Он известен своими сложными трассами и естественными склонами с нетронутым снегом, куда стремятся фрирайдеры (спускающиеся по крутым склонам без подготовленных трасс).

Все главные атрибуты зимнего курорта здесь также есть: после катания можно отдохнуть на массаже, поплавать в бассейне и поужинать в роскошном ресторане.

Катание на склонах Вербье / Фото Pixabay

Валь-д'Изер (Франция)

Французский курорт Валь-д'Изер гарантирует натуральный снег в течение всего года. Здесь есть трассы для профессиональных спортсменов и новичков, а также не одна лыжная школа. Для более авантюрных найдутся популярные места для фрирайда.

На склонах Валь-д'Изера можно просто прилечь на шезлонг или постоять на панорамной террасе, чтобы насладиться видами. А еще здесь есть развлечения для всей семьи, в частности, катание на собачьих упряжках, санях и зимние пешеходные туры.

Кицбюэль (Австрия)

Это еще одно историческое горнолыжное направление в Австрии. Всемирно известный спортивный курорт привлекает своей несравнимой атмосферой, традициями и изысканной гастрономией. Его изюминкой является трасса на поле для гольфа Kitzbühel Schwarzsee-Reith, которое освещается каждый вечер.

Атмосфера австрийского курорта Кицбюэль / Фото Unsplash

Горнолыжные курорты Европы под угрозой исчезновения

Ученые предупреждают: глобальное потепление может привести к исчезновению европейских зимних курортов. На них просто не будет выпадать достаточно снега, а машины с искусственным – смогут компенсировать недостаток лишь частично.

Натурального снега может не хватать на половине горных курортов Европы. Проблему почти невозможно будет решить, если среднемировая температура повысится на 2 градуса. Тогда в течение 100 лет 91% европейских горнолыжных курортов останется почти без снега.

Такая судьба уже постигла популярное направление во Франции – альпийский курорт Ла-Самбуй. Его закрыли, потому что здесь не выпадало достаточно снега. Инфраструктура горнолыжного курорта – трассы и подъемники – слишком дорога для обслуживания, если туристы не катаются.