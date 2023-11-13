Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards". У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, – Хорватія.

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Хорватія виявилася найбажанішою країною Європи

Країна підіймалася в рейтингу останні кілька років, і тепер нарешті досягла вершини.

Ця перлина Адріатики найбільше відома мандрівникам своїми прибережними зірками, зокрема історичним містом Дубровник – торішнім переможцем у номінації "Найбажаніше місто Європи",

– йдеться у звіті.

Але за межами острова та дивовижних краєвидів берегової лінії є багато інших культурних відкриттів і різноманіття пригод. На туристів тут чекає чимало – від надзвичайних римських руїн Пули та незвичайних музеїв Загреба до диких водоспадів Плітвіц і гірських пейзажів Рісняка.

Плітвіцькі озера / Фото UnSplash

Десятка лідерів виглядає так:

Хорватія, Іспанія, Італія, Греція, Франція, Німеччина, Словенія, Ісландія, Шотландія, Австрія.

Додамо, найкращою країною у світі визнали Австралію, найкращим регіоном – Британську Колумбію, а найбажанішим містом виявився Кейптаун. Щодо острова, то найбільше хочуть відвідати Кубу.

Австралію визнали найкращою країною у світі / Фото UnSplash

Експерти назвали 9 напрямків, які не варто відвідувати у 2024

Туристичні експерти з компанії Fodor's опублікували свій щорічний "‎No List", тобто перелік напрямків, яких краще уникати. Цього року до нього потрапили й популярні локації, переповнені туристами.

Щоб скласти справедливий антирейтинг, експерти зосередилися на трьох ключових факторах:

Надмірний туризм;

Проблеми зі сміттям;

Якість води.

Тож, хто очолив антирейтинг, і які ще 8 напрямків не радять відвідувати наступного року – читайте за посиланням!