У Варшаві відбудеться свято з нагоди Дня Незалежності України

Цього року ювілейну річницю з Дня Незалежності України наприкінці літа святкують і за межами нашої держави. Так, в одному із районів польської столиці особливе святкування пройде 29 серпня.

Заходи триватимуть з 15:00 до 22:00 в Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego на варшавському Жолібожі в парку Żeromskiego. Всіх охочих запрошують прийти за адресою Stefana Czarnieckiego, 51.

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Що відомо про святкування

2021-й рік – це особливий рік, тому що українці святкують 30-річчя відновлення Незалежності. Це виняткова можливість для зміцнення дружніх зв'язків, культурного співробітництва та інтеграції жителів столиці,

– зазначили організатори події.

Почесний патронат над заходом взяли багато відомих діячів, серед яких посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця і мер Варшави Рафал Тшасковский.

Відвідувачі події зможуть послухати виступи українського чоловічого хору "Журавлі", сестер Тельнюк, Лесі & Tom Horn.

Окрім музичної складової, будуть ще покази короткометражних українських фільмів, тематична фотовиставка, дискусія на тему "Україна і її суспільство – три декади незалежності" від спеціального гостя Йосипа Зісельса.

Для дітей підготували майстер-класи під супроводом Української суботньої школи у Варшаві.