Український конгресовий комітет Америки (УККА) оприлюднив план відзначення ювілейної річниці Незалежності України у Чикаго. Святкування триватимуть три дні поспіль.
Цікаво Від вчителювання під звуки обстрілів у Краматорську до selfmade у Польщі: історія українки
План святкування
27 серпня о 12 годині урочисто піднімуть блакитно-жовтий прапор у центрі міста.
28 серпня відбудеться святковий концерт. Зірковими гостями стануть співачка Руслана та всесвітньовідомий скрипаль Василь Попадюк. Концерт розпочнеться о 7 годині вечора. За годину до того, о 6 вечора, гостей почнуть частувати коктейлями.
29 серпня на жителів та гостей Чикаго чекає український парад. Місце події – Michigan Avenue. Дійство розпочнеться о 13 годині. Всіх небайдужих запрошують долучитися.
Програма святкування Дня Незалежності України у Чикаго / Зображення "Український погляд"