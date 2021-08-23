Мероприятия будут проходить с 15:00 до 22:00 в Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego на варшавском Жолибоже в парке Żeromskiego. Всех желающих приглашают прийти по адресу Stefana Czarnieckiego, 51.

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Что известно о праздновании

2021-й год – это особый год, потому что украинцы празднуют 30-летие восстановления независимости. Это исключительная возможность для укрепления дружеских связей, культурного сотрудничества и интеграции жителей столицы,

– отметили организаторы события.

Почетный патронат над мероприятием взяли много известных деятелей, среди которых посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица и мэр Варшавы Рафал Тшасковский .

Посетители события смогут послушать выступления украинского мужского хора "Журавли", сестер Тельнюк, Леси & Tom Horn.

Кроме музыкальной составляющей, будут еще показы короткометражных украинских фильмов, тематическая фотовыставка, дискуссия на тему "Украина и ее общество – три декады независимости" от специального гостя Иосифа Зисельса.

Для детей подготовили мастер-классы под сопровождением Украинской субботней школы в Варшаве.