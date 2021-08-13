На урочисте святкування запрошують у місті Сан-Антоніо. Це адміністративний центр округу Беар, Медина і Комал у центральній частині штату Техас.

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Програма святкування

З нагоди річниці Дня Незалежності України у Сан-Антоніо відбудуться різноманітні заходи, що стосуються української тематики.

Зокрема, у місті пройде показ старовинного українського одягу кінця XIX – початку XX сторіччя. Глядачі матимуть змогу побачити унікальні вишиті речі, автентичні прикраси, головні убори та взуття. На подіумі будуть представлені предмети гардеробу з різних етнографічних регіонів України. Також відбудеться демонстрація приватних колекції Natalka Sturgill та бренду "Збираниця".

У програмі святкування зазначена й фотовиставка проєкту Ukrainian San Antonio під назвою "Батьківська Хата. Homestea".

Винятковість даного проєкту полягає в тому, що на його світлинах можна ознайомитися як і зі старовинними строями, так і з особливостями будови хат та архаїчними предметами побуту українців,

– зазначають організатори події.

Також у техаському місті громаду розважить танцювальний ансамбль "Веселка".

Не обійдеться і без традиційних пісень, смачної їжі та розіграшів.

Святкові заходи відбудуться 21 серпня. Квитки можна придбати у фейсбуці.

Програма свята з нагоди річниці з Дня Незалежності України / Фото фейсбук Ukrainian Vintage Fashion Show. The 30th Anniversary of Ukraine's Independence

Нагадуємо, що раніше ми розповідали, як українці святкуватимуть День Незалежності у Чикаго та Кракові.