Про це повідомили у Посольстві України в Празі. Відвідати виставку запрошують всіх охочих.

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Детальніше про виставковий проєкт "Щирі"

Посольство України в Чехії у фейсбуці запросило відсвяткувати 30-річчя Незалежності України в красивому товаристві.

Посольство України в Чехії в співпраці з міською частиною Прага – 2 запрошують на презентацію проєкту "Щирі", участь у якому взяли провідні українські зірки,

– йдеться в повідомленні.

В рамках виставкового проєкту знаменитості з України приміряли святкове українське вбрання столітньої давності. Наряди були привезені з різних куточків України:

Західне Поділля;

Покуття;

Галичина;

Полтавщина;

Гуцульщина;

Закарпаття;

Крим.

Виставка стартує у понеділок, 23 серпня, на площі Миру, біля Собору святої Людмили. Офіційне відкриття запланували на 17:00.

Відомо, що відкриття виставки буде супроводжуватися виступом бандуристки Тетяни Суш-Вагіль.

Також дізнавайтеся, де у Чехії піднімуть прапор України на День Незалежності.