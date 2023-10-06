Чехія продовжує допомогу: десятки тисяч українців претендують на спеціальні пільги

З метою допомоги українським біженцям, які шукають притулку в Чехії, запроваджено програму допомоги – особам надають безкоштовне житло та медичне страхування на 150 днів. Для тих, хто вважається вразливим, доступна можливість звернутися за додатковою державною підтримкою.

Хто має право користуватися особливими пільгами та скільки таких біженців у Чехії – далі у матеріалі!

Читайте також Готові платити близько 4000 євро: Швейцарія оприлюднила план повернення українців додому Українці в Чехії У нещодавньому звіті Міністерства праці стало відомо, що на початок вересня кількість українців, які проживають у Чехії, досягла майже 70 000 осіб. Ця цифра означає, що держава продовжила свою підтримку понад стандартний 5-місячний період, забезпечивши безперервне фінансування їх проживання та медичного страхування.

До вразливих належать:

діти до 18 років;

студенти до 26 років, які навчаються у чеському виші;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні;

особи, старше 65 років;

особи з інвалідністю та ті, що доглядають за ними;

зареєстровані у центрі зайнятості (для безплатного медичного страхування).

Біженцям, які вразливі за віком, підтверджувати нічого не потрібно. Решті треба надати відповідні довідки в електронній формі.

Яку допомогу можуть отримати вразливі особи?

Медичне страхування​

Чеська держава й після 150 днів від отримання тимчасового захисту сплачуватиме страхування для вразливих осіб:

діти до 18 років – не потрібно надавати жодного документа;

студенти в Чехії або в Україні, віком від 18 до 26 – необхідно надати підтвердження про навчання, видане навчальним закладом;

особи, що особисто впродовж дня доглядають за однією дитиною, віком до 7 років чи двома і більше, віком до 15 років – необхідно надати čestné prohlášení, свідоцтва про народження дітей або подібний документ;

особи, що оформлені у Центрі зайнятості. Претендентом на працевлаштування можливо стати, якщо подати заяву на пошук роботи. А також є можна подати заяву, якщо ви є особою з інвалідністю, іншими вадами здоров’ям та у випадку, якщо ви доглядаєте за людиною з інвалідністю. Потрібно надати підтвердження про оформлення у Центрі зайнятості;

пенсіонери від 65 років – докази не потрібні.

Безкоштовне житло

Держава оплачує проживання тільки вразливої особи, наприклад, дитини. Інші члени сім'ї після 150 днів мають платити за своє розміщення.

Яку допомогу можуть отримати українці у Чехії​ / Фото Pexels

Фінансова допомога

З 1 липня згідно з Lex Ukrajina V вже з першої допомоги замість 5 000 крон біженці отримуватимуть прожитковий мінімум (životní minimum):

дитина до 18 років – 3 490 крон, дитина від 6 до 10 років – 1,2 допомоги, 4 188 крон;

дорослий – 4 860 крон. А після 150 днів із моменту надання тимчасового захисту допомогу скорочують до мінімуму для існування (existenční minimum) – 3 130 крон.

Однак вразливим групам осіб і після шести місяців виплачуватимуть прожитковий мінімум – 4 860 крон. Щодо людей з інвалідність, то їм збільшують допомогу в 1,5 допомоги відповідно до віку. Доросла особа з інвалідністю буде отримувати – 7 290 крон, а неповнолітня дитина з інвалідністю буде отримувати – 5 235 крон.

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