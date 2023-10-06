Кто имеет право пользоваться особыми льготами и сколько таких беженцев в Чехии – дальше в материале!

Читайте также Готовы платить около 4000 евро: Швейцария обнародовала план возвращения украинцев домой Украинцы в Чехии В недавнем отчете Министерства труда стало известно, что к началу сентября количество украинцев, проживающих в Чехии, достигло почти 70 000 человек. Эта цифра означает, что государство продлило свою поддержку сверх стандартного 5-месячного периода, обеспечив непрерывное финансирование их проживания и медицинского страхования.

К уязвимым относятся:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет, обучающиеся в чешском вузе;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные;

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью и ухаживающие за ними;

зарегистрированы в центре занятости (для бесплатного медицинского страхования).

Беженцам, уязвимым по возрасту, подтверждать ничего не нужно. Остальным следует предоставить соответствующие справки в электронной форме.

Какую помощь могут получить уязвимые лица?

Медицинская страховка

Чешское государство и после 150 дней после получения временной защиты будет платить страхование для уязвимых лиц:

дети до 18 лет – не нужно предоставлять ни один документ;

студенты в Чехии или в Украине, в возрасте от 18 до 26 – необходимо предоставить подтверждение об обучении, выданном учебным заведением;

лица, лично в течение дня ухаживающие за одним ребенком, в возрасте до 7 лет или двумя и более, в возрасте до 15 лет – необходимо предоставить čestné prohlášení, свидетельства о рождении детей или подобный документ;

лица, оформленные в Центре занятости. Претендентом на трудоустройство можно стать, если подать заявление на поиск работы. А также можно подать заявление, если вы являетесь лицом с инвалидностью, другими пороками здоровья и в случае, если вы ухаживаете за человеком с инвалидностью. Следует предоставить подтверждение об оформлении в Центре занятости;

пенсионеры от 65 лет – доказательства не нужны.

Бесплатное жилье

Государство оплачивает проживание только уязвимого лица, например ребенка. Остальные члены семьи после 150 дней должны платить за свое размещение.

Какую помощь могут получить украинцы в Чехии / Фото Pexels

Финансовая помощь

С 1 июля, согласно Lex Ukrajina V, уже с первой помощи вместо 5 000 крон беженцы будут получать прожиточный минимум (životní minimum):

ребенок до 18 лет – 3 490 крон, ребенок от 6 до 10 лет – 1,2 пособия, 4 188 крон;

взрослый – 4 860 крон. А после 150 дней с момента предоставления временной защиты помощь сокращают до минимума для существования (existenční minimum) – 3 130 крон.

Однако уязвимым группам лиц и после шести месяцев будут выплачиваться прожиточный минимум – 4 860 крон. Что касается людей с инвалидностью, то им увеличивают пособие в 1,5 пособия в соответствии с возрастом. Взрослый человек с инвалидностью будет получать – 7 290 крон, а несовершеннолетний ребенок с инвалидностью будет получать – 5 235 крон.

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