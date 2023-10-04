Від Словаччини, де обрали проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо, дещо відмежувалися дві країни – Польща та Чехія. Вони обидві скоординовано вирішили посилити перевірки на кордонах.

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Посилення контролю

Країни пояснили своє рішення необхідністю боротися з потоками нелегальних мігрантів та контрабандистів.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що перевірки будуть проводити у довільному порядку уздовж всього кордону зі Словаччиною. При цьому будуть намагатися не вплинути на транскордонний рух. Посилений контроль триватиме принаймні 10 днів, але термін можуть продовжити.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підтвердив, що держава зіткнулася з раптовим сплеском нелегальної міграції та затримань на кордоні за останні тижні. Прикордонники виявили та затримали 551 нелегального мігранта на кордоні зі Словаччиною. Після цього, за словами міністра, Польща вирішила діяти рішуче.

Проблема мігрантів у Словаччині

Хвиля нелегальних мігрантів у Словаччині зростає. Вони прямують до Західної Європи та Німеччини. Найчастіше це молоді чоловіки з Афганістану та Близького Сходу. Словаччина заявила, що за минулий місяць кількість затриманих нелегалів зросла вдев'ятеро. Цього року на словацькому кордоні зупинили 27 тисяч осіб.

Виконувач обов'язків прем'єра Словаччини, який буде на посаді поки не сформують новий уряд, Людовіт Одор стверджує, що прикордонні заходи Польщі та Чехії створили "‎ефект каскаду", який мав вплив на інші країни.

Він вважає, що процес розпочала Польща, яка зараз перебуває у передвиборчому періоді, а за нею приєдналась і Чехія. Також ці країни знаходяться в тісному контакті з Австрією і Німеччиною.