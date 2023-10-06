Державний секретаріат із міграції та влада швейцарських кантонів розробили план добровільного повернення українських біженців додому. Пропонуватимуть грошове заохочення від 1 000 до 4 000 швейцарських франків.

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План Швейцарії

Ця стратегія передбачає, що для українців можуть скасувати тимчасовий захист у 2024 – 2025 роках. Швейцарія сподівається, що після того, як в Україні стане безпечніше, українські біженці повернуться додому. І 80% із них, як планується, зроблять це добровільно. Держава розраховує, що процес повернення займе від шести до дев'яти місяців.

Уряд Швейцарії "взяв до відома" цю попередню стратегію добровільного повернення біженців. Зараз, звісно, неможливо передбачити, коли в Україні завершиться війна, але швейцарські чиновники поки будують плани, що статус S (тимчасового захисту) може бути скасовано у найближчі 2 роки.

Яка фінансова мотивація передбачена

Українським біженцям, які будуть готові повернутися, запропонують грошову допомогу. Названі суми від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (це приблизно від 1 040 до 4 150 євро) кожній людині. Розмір допомоги залежатиме від того, коли саме українці покинуть територію Швейцарії: чим раніше до закінчення дії тимчасового захисту, тим більшою буде сума.

Цей план передбачає, що ті люди, які будуть довго залишатися у Швейцарії, ймовірно, не захочуть виїжджати. Держсекретаріат із міграції попереджає, що близько 20% українців (це 14 тисяч осіб) спробують залишитися в країні.

Після 5 років безперервного перебування у Швейцарії біженці мають право отримати дозвіл на проживання у країні категорії "‎B". Тому влада держави впевнена, що треба зробити все можливе для того, щоб стимулювати українців до добровільного виїзду на батьківщину.

Примусово повертати українців не планують. На добровільний виїзд дадуть від 6 до 9 місяців. Швейцарія не буде наполягати на терміновому виїзді людей, які потребують особливого ставлення – наприклад, для дітей без супроводу дорослих або біженців, яким понад 75 років.

Зараз спеціальний статус S у Швейцарії діє принаймні до березня 2024 року. Але найближчими тижнями він може бути продовжений.