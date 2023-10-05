Зареєструвати автівку з України можна у муніципальній установі з розширеними повноваженнями, якщо вона має загальний реєстр транспортних засобів (registr vozidel). Реєстрація безкоштовна.

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Українці, які керують машиною з українським номером на території Чехії, повинні зареєструвати її не пізніше 7 днів після:

надання тимчасового захисту (dočásná ochrana);

або візи з метою толерованого перебування (strpění).

Реєстрація набере чинності з 1 січня 2024 року і є обов'язковою. Проте, ця умова не поширюється на міжнародні перевезення.

Щоб зареєструватись, особі потрібно звернутися до будь-якого місцевого органу самоврядування з розширеними повноваженнями, де ведуть реєстр транспортних засобів.

Що потрібно мати з собою?

документ, що посвідчує людину, яка подає заяву (паспорт, віза, дозвіл на проживання тощо);

доручення, якщо реєстрація транспортного засобу здійснюється не заявником (має містити офіційно засвідчений підпис);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорт.

повідомлення про користувача – формуляр.

З 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації користувача вважається правопорушенням.

Зверніть увагу: за додатковою інформацією можна звернутись на інформаційну лінію міністерства транспорту Чехії: + 222 266 759 (у робочі дні з 9:00 до 17:00), а також на сайт міністерства транспорту Чехії.

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