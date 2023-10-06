Хто має право користуватися особливими пільгами та скільки таких біженців у Чехії – далі у матеріалі!

Читайте також Готові платити близько 4000 євро: Швейцарія оприлюднила план повернення українців додому Українці в Чехії У нещодавньому звіті Міністерства праці стало відомо, що на початок вересня кількість українців, які проживають у Чехії, досягла майже 70 000 осіб. Ця цифра означає, що держава продовжила свою підтримку понад стандартний 5-місячний період, забезпечивши безперервне фінансування їх проживання та медичного страхування.

До вразливих належать:

діти до 18 років;

студенти до 26 років, які навчаються у чеському виші;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні;

особи, старше 65 років;

особи з інвалідністю та ті, що доглядають за ними;

зареєстровані у центрі зайнятості (для безплатного медичного страхування).

Біженцям, які вразливі за віком, підтверджувати нічого не потрібно. Решті треба надати відповідні довідки в електронній формі.

Яку допомогу можуть отримати вразливі особи?

Медичне страхування​

Чеська держава й після 150 днів від отримання тимчасового захисту сплачуватиме страхування для вразливих осіб:

діти до 18 років – не потрібно надавати жодного документа;

студенти в Чехії або в Україні, віком від 18 до 26 – необхідно надати підтвердження про навчання, видане навчальним закладом;

особи, що особисто впродовж дня доглядають за однією дитиною, віком до 7 років чи двома і більше, віком до 15 років – необхідно надати čestné prohlášení, свідоцтва про народження дітей або подібний документ;

особи, що оформлені у Центрі зайнятості. Претендентом на працевлаштування можливо стати, якщо подати заяву на пошук роботи. А також є можна подати заяву, якщо ви є особою з інвалідністю, іншими вадами здоров’ям та у випадку, якщо ви доглядаєте за людиною з інвалідністю. Потрібно надати підтвердження про оформлення у Центрі зайнятості;

пенсіонери від 65 років – докази не потрібні.

Безкоштовне житло

Держава оплачує проживання тільки вразливої особи, наприклад, дитини. Інші члени сім'ї після 150 днів мають платити за своє розміщення.

Яку допомогу можуть отримати українці у Чехії​ / Фото Pexels

Фінансова допомога

З 1 липня згідно з Lex Ukrajina V вже з першої допомоги замість 5 000 крон біженці отримуватимуть прожитковий мінімум (životní minimum):

дитина до 18 років – 3 490 крон, дитина від 6 до 10 років – 1,2 допомоги, 4 188 крон;

дорослий – 4 860 крон. А після 150 днів із моменту надання тимчасового захисту допомогу скорочують до мінімуму для існування (existenční minimum) – 3 130 крон.

Однак вразливим групам осіб і після шести місяців виплачуватимуть прожитковий мінімум – 4 860 крон. Щодо людей з інвалідність, то їм збільшують допомогу в 1,5 допомоги відповідно до віку. Доросла особа з інвалідністю буде отримувати – 7 290 крон, а неповнолітня дитина з інвалідністю буде отримувати – 5 235 крон.

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