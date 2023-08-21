Чехія готова платити українцям за повернення додому: влада готує програму

У Чехії створять програму для українських біженців, які хочуть повернутися додому. Зараз уряд країни визначається, яку саме підтримку вони зможуть гарантувати.

Нова програма в Чехії буде розрахована на надання допомоги та відшкодування частини витрат для біженців, які хочуть повернутися в Україну. Про можливі суми компенсацій поки не говорять, але деякі деталі вже з'явились.

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Підтримка тих, хто готовий повертатись

Відповідна поправка внесена до закону про захист українців, відомого як Lex Ukrajina. Цей документ регулює права та обов'язки наших громадян на території Чехії. Ці зміни до закону також мають продовжити тимчасовий захист для українських біженців до кінця березня 2025 року.

Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні,

– йдеться у супровідній записці до поправки.

За даними МВС Чехії, у країні наразі перебуває 360 900 українських біженців. Переважна більшість із них жінки та діти. Всі вони мають візи тимчасового захисту.

Ірландія готова платити українцям за повернення додому

цього літа Чехія змінила правила перебування і допомоги для українців. Найбільше проблем виникає з виселенням із безплатного житла та скороченням виплат. Детальніше про те, як змінилась допомога українцям у Чехії – дізнаєтесь

Уряд Ірландії розглядає варіанти фінансового заохочення для тих українців, які готові повертатися. Для багатьох біженців повернення додому може бути непростим: як економічно, так і психологічно. Тому влада країни розмірковує, як можна мотивувати українців покинути Ірландію.

Одне з можливих рішень – продовжити фінансову підтримку біженців після добровільного повернення до України. Поки такий варіант існує лише на рівні ідеї.