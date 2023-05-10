Уряд Ірландії не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з країни. До того ж держава виділила категорії населення, яким дозволять залишитися після завершення дії тимчасового захисту.

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Як влада Ірландії хоче мотивувати українців повертатись додому

Уряд країни розглядає можливість продовження фінансової підтримки українців після добровільного повернення до України. Кошти можуть надходити протягом визначеного часу після виїзду з Ірландії.

Ще один варіант, який розглядає влада держави: дозволити проживання для тих, хто навчається або ж працює. Також залишитися в Ірландії зможуть ті, хто не може повернутися за станом здоровʼя.

Громадяни України в Ірландії отримують допомогу з безробіття, а старші люди (яким понад 66 років) – додаткові соціальні виплати. Для багатьох українців повернення додому може бути доволі складним: і з економічних, і з особистих причин. Тому влада Ірландії намагається зробити повернення до України більш привабливим і вигідним для біженців.

Чи планують українці повертатись з Ірландії: опитування

На наступний день після повномасштабного вторгнення Ірландія відкрила свої кордони для біженців з України. Зараз у країні тимчасово проживає близько 70 тисяч українців, які отримують всебічну підтримку від уряду.

Нещодавнє опитування організації "Ukrainian Action" в Ірландії показало, що 41% респондентів планують залишитися в країні назавжди. 32% – поки не впевнені у своїх планах, а ще 24% опитаних мають намір повернутися додому, в Україну.

Європейська комісія буде і надалі дискутувати з усіма країнами ЄС, як найліпше завершити тимчасовий захист українців. Відомо, що статус залишиться чинним до березня 2024 року, але згодом його можуть продовжити ще на рік.