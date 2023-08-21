Новая программа в Чехии будет рассчитана на оказание помощи и возмещение части расходов для беженцев, желающих вернуться в Украину. О возможных суммах компенсаций пока не говорится, но некоторые детали уже появились.
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Поддержка тех, кто готов возвращаться
Соответствующая поправка внесена в закон о защите украинцев, известный как Lex Ukrajina. Этот документ регулирует права и обязанности граждан на территории Чехии. Эти изменения в закон также должны продлить временную защиту для украинских беженцев до конца марта 2025 года.
Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении,
– говорится в сопроводительной записке к поправке.
По данным МВД Чехии, в стране находится 360 900 украинских беженцев. Большинство из них это женщины и дети. Все они имеют визы временной защиты.
Ирландия готова платить украинцам за возвращение домой
Правительство Ирландии рассматривает варианты финансового поощрения для тех украинцев, которые готовы возвращаться. Для многих беженцев возвращение домой может быть непростым: как экономически, так и психологически. Поэтому власти страны размышляют, как можно мотивировать украинцев покинуть Ирландию.
Одно из возможных решений – продолжить финансовую поддержку беженцев после добровольного возвращения в Украину. Пока такой вариант существует на уровне идеи.