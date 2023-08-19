Українські біженці зможуть залишатися у США під тимчасовим захистом до 19 квітня 2025 року. Також цю програму буде розширено. Що саме зміниться і для кого – читайте далі.

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Українці можуть залишатися у США до квітня 2025 року

Нормативні документи про захист біженців у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ зазвичай ухвалюються на рік.

Воєнне вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни,

– заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас.

Також програму підтримки біженців розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Додатково, студенти з України, які навчаються в Сполучених Штатах і перебувають у країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл про роботу. Так вдасться зменшити курсове навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі під тимчасовим захистом у США перебувають понад 26 тисяч українців, а ще понад 166 тисяч можуть мати право на отримання цього статусу.

Чехія також продовжить захист до 2025 року

Українські біженці в Чехії зможуть залишатися під тимчасовим захистом до березня 2025 року. Міністерство внутрішніх справ країни вже подало для узгодження відповідні поправки до закону Lex Ukraine. Влада Чехії вважає, що нинішня безпекова ситуація в Україні не дозволить біженцям повернутися додому в найближчому майбутньому.

У чеському Міністерстві внутрішніх справ додали, що у робочих групах Євросоюзу також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців з України. Політичне рішення про це мають ухвалити на рівні ЄС до кінця жовтня. Є впевненість, що перебування під захистом для українців продовжать до березня 2025 року.