Українець з поляками викрадали автомобілі і продавали їх в Україні: усіх затримали
Джерело:inPoland
П'ятьох поляків і одного українця затримала поліція у Польщі. Їм висунули підозру у викраденні автомобілів класу люкс.
Про справу повідомив Пьотр Закєляж з пресслужби Департаменту прикордонної служби в Бєщадах. Поліція додає, що є велика ймовірність того, що наразі затримали не всіх учасників злочину.
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Деталі справи
Поляки та українець були спійманими завдяки співпраці Центрального бюро розслідувань поліції, Відділу прикордонної служби в Бєщадах та української поліції.
Чоловіки на власний розсуд розпоряджалися майном польських фінансових установ, які надавали послуги з фінансування лізингу при купівлі транспортних засобів. Вони підроблювати документи, внаслідок чого незаконно отримували автомобілі та квадроцикли преміальної якості. Потім ці транспортні засоби шахраї продавали в Україні.
Правоохоронці вилучили активи на суму понад 2 мільйони злотих (понад 14 мільйонів гривень). Поки що до відповідальності притягнули трьох осіб. Розслідування ще ведеться. Участь інших причетних ще намагаються довести.
- Нагадуємо, що на днях у Польщі затримали інтернет-аферистку з України.
- Також правоохоронці впіймали громадянина України, який намагався пограбувати магазин з ножем.
- Крім того, були затримані троє чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння жорстоко побили свого земляка.
- Ще один цікавий випадок: поліція Польщі затримала трьох громадян України віком 22, 29 та 31 років, яких підозрюють у шахрайстві. Хлопці видурювали гроші у пенсіонерів, прикидаючись їх онуками.