О деле сообщил Петр Закеляж с прессслужбы Департамента пограничной службы в Бещадах. Полиция добавляет, что есть большая вероятность того, что сейчас задержали не всех участников преступления.
Детали дела
Поляки и украинец были пойманными благодаря сотрудничеству Центрального бюро расследований полиции, Отдела пограничной службы в Бещадах и украинской полиции.
Мужчины по своему усмотрению распоряжались имуществом польских финансовых учреждений, которые предоставляли услуги по финансированию лизинга при покупке транспортных средств. Они подделывали документы, в результате чего незаконно получали автомобили и квадроциклы премиального качества. Затем эти транспортные средства мошенники продавали в Украине.
Правоохранители изъяли активы на сумму более 2 миллионов злотых (более 14 миллионов гривен). Пока к ответственности привлекли трех человек. Расследование еще ведется. Участие других причастных еще пытаются доказать.
- Напоминаем, что на днях в Польше задержали интернет-аферистку из Украины.
- Также правоохранители поймали гражданина Украины, который пытался ограбить магазин с ножом.
- Кроме того, были задержаны трое мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили своего земляка.
- Еще один интересный случай: полиция Польши задержала трех граждан Украины в возрасте 22, 29 и 31 лет, подозреваемых в мошенничестве. Ребята выманивали деньги у пенсионеров, притворяясь их внуками.