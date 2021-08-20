Інцидент стався у понеділок, 16 серпня. Магазин, який став об'єктом для грабіжницького нападу, розташований у районі Тисячоліття, що у Плоцьку.

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Як впіймали українця

38-річний громадянин України ввечері увірвався до магазину і вимагав віддати гроші з каси. При цьому чоловік погрожував продавцеві ножем. Отримавши бажане, злочинець утік.

Та витратити вкрадені кошти непрофесійний розбійник не встиг. Поліція затримала його менше як за годину на одній із вулиць у Плоцьку.

Зважаючи на всі докази, чоловікові не залишалося іншого виходу, окрім як зізнатися у скоєному пограбуванні. Тепер йому загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.

Також нагадуємо, що нещодавно у Польщі заарештували українців за агресивну поведінку. Троє чоловіків напали на свого сусіда і побили його ледь не до смерті.