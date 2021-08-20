Про справу повідомив Пьотр Закєляж з пресслужби Департаменту прикордонної служби в Бєщадах. Поліція додає, що є велика ймовірність того, що наразі затримали не всіх учасників злочину.

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Деталі справи

Поляки та українець були спійманими завдяки співпраці Центрального бюро розслідувань поліції, Відділу прикордонної служби в Бєщадах та української поліції.

Чоловіки на власний розсуд розпоряджалися майном польських фінансових установ, які надавали послуги з фінансування лізингу при купівлі транспортних засобів. Вони підроблювати документи, внаслідок чого незаконно отримували автомобілі та квадроцикли преміальної якості. Потім ці транспортні засоби шахраї продавали в Україні.

Правоохоронці вилучили активи на суму понад 2 мільйони злотих (понад 14 мільйонів гривень). Поки що до відповідальності притягнули трьох осіб. Розслідування ще ведеться. Участь інших причетних ще намагаються довести.