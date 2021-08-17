35-річну українку підозрюють у крадіжці грошей з чужих рахунків. Її справою займається прокуратура міста Граєва (Підляське воєводство).

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Що відомо про діяльність затриманої українки в Польщі

Жінку звинувачують в активній участі у злочинній групі, яка займалася шахрайством з цілями присвоєння чужих грошей. Українка мала спільників, які допомагали їй отримувати доступи до карток, зокрема PIN-коди. Таким чином аферисти викрали 35 000 злотих (близько 245 000 гривень).

Свою провину жінка визнала лише частково. За скоєне їй загрожує від пів року до 8 років позбавлення волі.

Також нагадуємо, що нещодавно у Польщі затримали трьох українських фінансових шахраїв. Хлопці видурювали гроші у пенсіонерів, прикидаючись їх онуками.