Затримані телефонували жертвам та говорили, що є їх родичами, котрі потрапили у складну ситуацію. Загалом юнакам вдалось виманити понад 50 тисяч злотих.

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Що відомо про діяльність затриманих

Українські громадяни є резидентами Польщі і мешкають в Західнопоморському та Великопольському воєводствах. Спершу трійця обманула двох жителів Замостя, а згодом розгорнула шахрайську діяльність і в інших містах.

На початку серпня у Томашуві-Любельському вони вимагали від місцевого мешканця 14 тисяч злотих та 24 тисячі у пенсіонерки з Янова-Любельського. Їх також підозрюють в участі у шахрайстві проти жительки Кошаліну, котра втратила 17 тисяч злотих.

12 серпня затриманим висунули звинувачення у кількох випадках та спробах фінансового шахрайства. Юнакам заборонили виїзд з Польщі.

Якщо їх провину доведуть, кожному може загрожувати ув'язнення терміном до 8 років.