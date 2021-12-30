Тютюнова контрабанда вартістю понад 160 тисяч злотих: у Польщі затримали українців
Джерело:inPoland
У сусідній країні прикордонники разом з працівниками митниці затримали трьох громадян України. Вони перетинали кордон у Грубешові з незаконними товарами.
Контрабанду було вилучено. Зараз незаконні товари зберігаються під охороною працівників прикордонної застави в Грубешові.
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Детальніше про те, як українців спіймали на контрабанді
У Свентокшиському та Мазовецькому воєводствах працівники Надбужанського прикордонного відділу разом з працівниками Державної податкової служби затримали трьох громадян України та вилучили у них тютюнові вироби без польських акцизних знаків. Загальна вартість контрабанди перевищує суму 165 тисяч злотих. Це приблизно 220 800 цигарок без марок.
Трьом українцям у віці 48, 35 та 29 років оголосили підозру у незаконному ввезенні товарів на територію Польщі. Контрабанду вони намагалися переправити в залізничних вагонах.
Зараз у цій справі триває розслідування, після якого звинувачені у злочині будуть відповідати за свої дії згідно з кримінальним та податковим законодавством.
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