Контрабанда была изъята. Сейчас незаконные товары хранятся под охраной работников пограничного залога в Грубешеве.

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Детальнее о том, как украинцев поймали на контрабанде

В Свентокшиском и Мазовецком воеводствах работники Надбужанского пограничного отдела вместе с работниками Государственной налоговой службы задержали трех граждан Украины и изъяли у них табачные изделия без польских акцизных знаков . Общая стоимость контрабанды превышает сумму 165 тысяч злотых . Это примерно 220 800 сигарет без марок.

Трем украинцам в возрасте 48, 35 и 29 лет было объявлено подозрение в незаконном ввозе товаров на территорию Польши. Контрабанду они пробовали переправить в железнодорожных вагонах.

Сейчас по этому делу идет расследование, после которого обвиняемые в преступлении будут отвечать за свои действия в соответствии с уголовным и налоговым законодательством.

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