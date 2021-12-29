Інцидент стався 26 грудня. Українка йшла по маршруту вздовж словацького кордону в районі двотисячника Каспрів Верх. Застрягла вона біля вершини Горишкова Чуба.

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Як українка втрапила у халепу в польських горах

Українка легковажно поставилася до вибору одягу та обладнання. У неї не було ні спеціального взуття, щоб пересуватися по крижаному схилу, ні льодоруба. Крім того, у ті дні рятувальна служба попереджала про складні погодні умови в горах: сніговий покрив більше метра, лавинну небезпеку і сильний вітер. На це туристка теж не звернула увагу.

Дійшовши до певної точки, жінка розгубилася. Вона усвідомила, що більше не може йти вперед. Але безпечно повернутися по своїх слідах вона теж не могла. З обох боків від українки були стрімкі урвища, тому необережним кроком можна було спровокувати лавину і разом з нею зірватися з хребта.

На щастя, українка була в яскравій рожевій куртці. Завдяки цьому рятувальники побачили її здалеку. Допомога прибула дуже швидко, адже за жінкою відправили гелікоптер.

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